강남구, 비만율·흡연율 2년 연속 서울시 최저

흡연율 한 자릿수 진입…고위험음주 절반 뚝

서울 강남구(구청장 조성명)가 2025년 지역사회건강조사에서 비만율(20.4%)과 현재흡연율(9.0%)이 2년 연속 서울시 자치구 중 가장 낮게 나타났다고 5일 밝혔다.

지역사회건강조사는 질병관리청이 주관하는 국가 단위 조사다. 흡연·신체활동·식생활 등 주요 건강지표를 측정해 지역 보건정책 수립의 기초 자료로 활용된다. 구는 지난해 5∼7월 만 19세 이상 구민 916명을 대상으로 조사를 진행했다.

비만율은 전년(24.1%) 대비 3.7%포인트 감소했고, 현재흡연율은 10.8%에서 9.0%로 1.8%포인트 줄며 한 자릿수를 기록했다. 연간 체중조절 시도율(72.6→76.4%)과 주관적 건강인지율(50.5→56.4%)도 상승해 구민의 건강 관심도가 높은 것으로 분석됐다.

음주·정신건강 지표도 개선됐다. 고위험음주율은 전년(10.0%) 대비 절반 가까이 떨어진 5.7%를 기록했고, 금연·절주·걷기를 함께 실천하는 건강생활 실천율은 55.1%로 3.2%포인트 올랐다. 연간 우울감 경험률은 7.0%로 1.4%포인트 개선됐다. 전체 23개 주요 지표 중 13개가 서울시 평균보다 양호했다.

반면 직장 실내 간접흡연 노출률(8.6%), 아침식사 실천율(49.0%), 고혈압 진단 경험자 치료율(78.1%) 등은 개선 과제로 꼽혔다.

구는 간접흡연 민원이 많은 사업체 직장인 대상 '사업장 금연펀드'를 신설해 6개월 금연 성공 시 성공지원금을 지급한다. 청년층 대상 아침식사 중요성 교육을 강화하고, 만성질환자 등록·관리와 의료기관 치료 연계를 촘촘히 해 치료율을 끌어올린다는 방침이다.



조성명 강남구청장은 "지역사회건강조사는 구민 건강 수준을 객관적으로 점검하고 보건정책의 방향을 세우는 중요한 기준"이라며 "좋은 지표는 더 확산하고, 부족한 부분은 현장 맞춤형 사업으로 보완해 구민의 건강한 일상을 뒷받침하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



