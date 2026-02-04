한국타이어, 북미 마케팅 강화… 포뮬러E·TGL 연계 공략

글로벌 비즈니스 파트너 협력 확대

테네시 공장 증설로 현지 수요 대응



한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 지난달 31일부터 이달 2일까지 미국 마이애미에서 개최된 '포뮬러 E'와 시뮬레이션 골프 경기 'TGL'을 활용해 북미 시장 공략을 강화한다고 4일 밝혔다.

한국타이어는 포뮬러 E 시즌 12의 제3라운드 마이애미 E-Prix와 TGL 시즌 2의 7·8 경기를 연계해 글로벌 비즈니스 파트너와의 협력을 강화하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

스폰서십 자산을 활용해 현지 고객과의 커뮤니케이션을 강화했다.

특히 혁신 테크놀로지와 프리미엄 가치, 세일즈 전략의 일관성을 강조하는 조현범 회장의 경영 철학을 바탕으로 현장에서 구체적인 실천 방안을 전개했다. 대회 현장에 파트너들을 초청해 기술력과 브랜드 스토리 등을 공유하며 협력 관계를 공고히 했다.

현재 한국타이어는 북미 시장 수요 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2026년 완공을 목표로 테네시 공장 2단계 증설을 진행 중이다. 완공 시 연간 약 1200만개의 생산 능력을 확보하게 된다. 아울러 현지 주요 딜러사와의 파트너십을 통해 공급망 체계도 고도화하고 있다.

한국타이어 관계자는 "현지 주행 환경과 라이프스타일에 부합하는 제품 포트폴리오로 세일즈 경쟁력을 확대하고 있다"며 "세마쇼와 오버랜드 엑스포 등 주요 전시회를 통해 프리미엄 이미지를 확산하는 등 글로벌 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



