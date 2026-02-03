본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]농촌진흥청

세종=주상돈기자

입력2026.02.03 11:18

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◆농촌진흥청 <과장급 직위승진>△기획조정관실 기술융합전략과장 김민영 △기술협력국 국제기술협력과장 김민경 △국립농업과학원 농촌환경안전과장 김경수 △국립농업과학원 농업환경부 기후변화대응과장 김이현 △국립농업과학원 농업생물부 농업미생물과장 한상현 △국립농업과학원 농산물안전성부 식물병방제과장 강미형 △국립농업과학원 농업공학부 밭농업기계과장 김병갑 △국립식량과학원 기초식량작물부 간척지농업연구센터장 허승오 △국립식량과학원 고령지농업연구소장 조광수 △국립원예특작과학원 기획조정과장 김옥태 △국립원예특작과학원 원예작물부 감귤연구센터장 강석범 △국립원예특작과학원 인삼특작부 특용작물육종과장 김영창 △국립원예특작과학원 인삼특작부 버섯과장 노형준 △국립축산과학원 축산생명환경부 가축정밀영양과장 이성대 △국립축산과학원 축산자원개발부 양돈과장 김시동 <과장급 전보>△기술협력국 국외농업기술과장 이경희 △국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소장 문규철 △기획조정관실 혁신행정법무담당관 정강호 △연구정책국 연구개발과장 김지성 △농촌지원국 기술보급과장 장기창 △농촌지원국 농촌자원과장 박수선 △국립농업과학원 기술지원과장 장선화 △국립농업과학원 농업공학부 수확후관리공학과장 임종국 △국립농업과학원 농업유전자원센터장 고종철 △국립식량과학원 식품자원개발부 발효가공식품과장 김상범 △국립식량과학원 식품자원개발부 푸드테크소재과장 송진 △국립원예특작과학원 원예특작환경과장 이세원 △국립원예특작과학원 저장유통과장 손재용 △국립원예특작과학원 원예작물부 화훼기초기반과장 유은하 △국립원예특작과학원 원예작물부 배연구센터장 전지혜 △국립원예특작과학원 인삼특작부 특용작물이용과장 김진숙 △국립축산과학원 기술지원과장 최소영 △국립축산과학원 축산생명환경부 동물바이오유전체과장 이경태





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유 '1.4억원 성과급' SK하이닉스 직원 "나 돈 좀 쓰고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원 "돈 좀 쓰고 왔어" 자랑 글에 응원 쏟아진 이유

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기