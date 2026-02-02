본문 바로가기
수협은행, 내부등급법 승인…"자기자본비율 3%포인트 개선"

이기민기자

입력2026.02.02 14:40

4년간 전 영역에서 리스크관리체계 정비
시중은행 이상 자본적격성 보유 전망

Sh수협은행은 금융감독원으로부터 신용리스크 내부등급법을 승인받았다고 2일 밝혔다.


내부등급법은 은행 자체적으로 신용위험을 평가하는 것으로 당국의 엄격한 요건을 충족해야 도입할 수 있다.

수협은행은 내부등급법 도입으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 3%포인트 이상 개선되며 대형 시중은행 이상의 자본적정성을 갖출 수 있을 것으로 전망했다.


자본비율 개선은 은행의 대외 신인도와 자본 조달에 영향을 미쳐 중장기적으로 수익성 제고와 연결되는 선순환 구조를 만들 수 있다.


수협은행은 내부등급법 승인에 앞서 4년간 평가모형, 데이터, 인프라를 비롯해 조직·인력, 리스크 관리 문화까지 은행 전 영역에 걸쳐 강도 높은 리스크관리 체계 정비를 실시했다.

뿐만 아니라 지난해 3조원 수준의 자산성장과 3000억원 이상의 세전이익 달성, 자산운용사 인수, 인공지능(AI)·플랫폼 사업 확대 등 리스크 관리와 경영 혁신을 추진해왔다.


신학기 수협은행장은 "기초체력이 튼튼해진 만큼 앞으로 수협은행이 우리 경제와 금융에서 더 큰 역할을 할 수 있을 것"이라며 "생산적 금융 확대는 물론 더 좋은 은행, 더 나은 금융으로 거듭나기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

수협은행, 내부등급법 승인…"자기자본비율 3%포인트 개선"
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

