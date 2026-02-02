[속보]코스피, 장중 5000선 붕괴…4%대↓

외국인과 기관의 동반 매도세에 코스피가 2일 장중 5000선을 내줬다. 이날 오후 12시31분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 4% 넘게 하락해 4994.60까지 밀렸다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



