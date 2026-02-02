본문 바로가기
[클릭 e종목]“현대로템, 신규수주 성과가 가장 중요한 국면”

임춘한기자

입력2026.02.02 07:37

하나증권은 2일 현대로템 에 대해 목표주가 28만3000원과 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다.


채운샘 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다"며 "디펜스솔루션 부문에서 폴란드 2차 양산 물량의 수익성이 1차 대비 낮아진 점과 예상보다 부진했던 내수 매출이 영향을 미쳤다"고 말했다.

다만 올해 디펜스솔루션 부문 수익성은 상저하고 흐름이 예상된다. 폴란드 2차 양산의 수익성은 1차 양산 경험을 바탕으로 점진적으로 개선될 수 있다는 사측의 설명이 있었기 때문이다.


주요 수주 파이프라인을 보면 이라크는 총선 이후 내각 구성 절차 완료된 뒤 논의가 재개될 가능성이 있고 루마니아는 연내 입찰 공고가 예상된다.


채 연구원은 "단기 실적보다 신규수주 확보 여부가 중요하다"며 "올해 연간 영업이익은 컨센서스에서 크게 벗어날 가능성이 낮은 반면 내년 실적은 2026년 수주 성과에 따라 영업이익 규모와 수익성이 크게 달라질 수 있다"고 밝혔다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
