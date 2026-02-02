코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①코스닥, 25년만에 가장 많이 올라

②미 행정부, 원화 약세 이례적 언급

③작년 전산업 생산 전년비 0.5% 증가

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감

○워시 Fed 의장 후보지명에 하락

○국제 금·은 시세 급락…달러화 가치는 반등

Top3 NEWS

■ 1월에 26% 급등 코스닥, 25년만에 가장 많이 올랐다 ○2001년 IT버블 이후 가장 많이 올라

○활성화 정책·연기금 투자확대 기대감 반영

○"인위적 부양, 거품 터지면 개미 피해" 우려도

■ 美 "최근 원화약세, 韓경제 펀더멘털에 안 맞아"(종합) ○美재무부 '1월 환율보고서'

○정부 보고서 환율 언급 이례적

○韓 3회 연속 관찰대상국 포함

■ "반도체가 끌고 건설이 눌렀다"…지난해 산업생산 0.5%↑, 5년만 최저(종합) ○2025년 12월 및 연간 산업활동동향

○반도체 중심 제조업,서비스업 회복 흐름

○건설기성은 통계 작성 이래 최대 폭 감소

그래픽 뉴스 : [벤처캐피털 리셋]③보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

○'공공·단기→민간·장기 투자'로 바뀌어야

○재간접벤처펀드·장기투자세액공제 등 고려해야

○RWA 완화 등 장기자금 유입 인센티브도 필요

the Chart : 사노피 개발 우선순위 조정에 에이비엘바이오 주가 급락

○마일스톤 가시성 흔들

○타깃 임상 난이도 재부각

○에이비엘 "개발 중단 아냐"

오늘 핵심 일정

○국내

09:30 니케이 한국 제조업 구매관리자지수 (1월)

○해외

16:00 독일 소매판매 (MoM) (12월)

17:55 독일 제조업 구매관리자지수 (1월)

19:00 미국 OPEC 회의

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -5℃( ▲ 2 ℃ ) ｜최고기온 : 1℃( ▲ 1℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 80%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

