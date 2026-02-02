본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프]

입력2026.02.02 07:58

수정2026.02.02 08:13

시계아이콘00분 38초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①코스닥, 25년만에 가장 많이 올라
②미 행정부, 원화 약세 이례적 언급
③작년 전산업 생산 전년비 0.5% 증가

MARKET INDEX : Year to date
코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 하락 마감
○워시 Fed 의장 후보지명에 하락
○국제 금·은 시세 급락…달러화 가치는 반등

Top3 NEWS
■ 1월에 26% 급등 코스닥, 25년만에 가장 많이 올랐다
○2001년 IT버블 이후 가장 많이 올라
○활성화 정책·연기금 투자확대 기대감 반영
○"인위적 부양, 거품 터지면 개미 피해" 우려도
■ 美 "최근 원화약세, 韓경제 펀더멘털에 안 맞아"(종합)
○美재무부 '1월 환율보고서'
○정부 보고서 환율 언급 이례적
○韓 3회 연속 관찰대상국 포함
■ "반도체가 끌고 건설이 눌렀다"…지난해 산업생산 0.5%↑, 5년만 최저(종합)
○2025년 12월 및 연간 산업활동동향
○반도체 중심 제조업,서비스업 회복 흐름
○건설기성은 통계 작성 이래 최대 폭 감소
그래픽 뉴스 : [벤처캐피털 리셋]③보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야
코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○'공공·단기→민간·장기 투자'로 바뀌어야
○재간접벤처펀드·장기투자세액공제 등 고려해야
○RWA 완화 등 장기자금 유입 인센티브도 필요

the Chart : 사노피 개발 우선순위 조정에 에이비엘바이오 주가 급락
코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○마일스톤 가시성 흔들
○타깃 임상 난이도 재부각
○에이비엘 "개발 중단 아냐"

오늘 핵심 일정

국내

09:30 니케이 한국 제조업 구매관리자지수 (1월)


해외

16:00 독일 소매판매 (MoM) (12월)

17:55 독일 제조업 구매관리자지수 (1월)

19:00 미국 OPEC 회의

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -5℃(2) ｜최고기온 : 1℃(1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 80%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
코스닥, 올 1월 26% 급등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

"두쫀쿠, 아무데서나 사먹었다간 큰 일"… 위생신고 급증

관광 침체한 태국…'디즈니랜드' 유치 승부수 건다

"민주주의 상징 마그나카르타, 중국산 CCTV가 지킨다고?"…위구르족 발끈

"멜로니 伊총리 닮았다고?" 로마 대성당서 복원한 벽화 논란

은행권, 최대 350% 성과급주 4.9일제 합의

美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

새로운 이슈 보기