칠곡군의회, 제315회 임시회 안건 5건 의결 폐회

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.01 14:26

군민들을 위한 민생 안건 처리

경북 칠곡군의회(의장 이상승)는 지난달 29일 열린 제315회 임시회 제2차 본회의에서 5건의 안건을 의결하며, 6일간의 회기를 마무리했다.

칠곡군의회 제315회 임시회 전경사진/김이환 기자

칠곡군의회 제315회 임시회 전경사진/김이환 기자

김태희 의원이 대표 발의한 ［칠곡군 출자·출연 기관 출연금 등의 정산에 관한 조례안］등 조례안 4건, 북삼 인평공원 부지 군 관리 계획 변경안에 대한 의견제시 1건을 각 상임위원회에서 깊이 있게 논의했고, 본회의에서 전체 의원들의 의견을 모은 의결을 통해 집행부로 이송했다.


이상승 의장은 "병오년 첫 회기부터 군민들을 위한 민생 안건 처리로 의원들 전체가 애썼다" 면서 "다가오는 설 명절에 군민들과 귀성객들이 불편함 없고 안전하게 연휴를 보낼 수 있도록 의회와 집행부가 힘을 모으겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
