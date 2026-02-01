본문 바로가기
곽병원, 대구 중구청에 쌀 2톤 전달…"지역사회서 받은 사랑 다시 지역에 환원"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.01 11:36

운경의료재단 곽병원(원장 곽동협)은 지난달 30일 대구 중구청(구청장 류규하)을 방문해 '사랑의 쌀 나눔운동'의 일환으로 백미 10kg 200포를 기탁했다.


이번에 기탁된 백미는 곽병원 직원과 환자들이 함께 뜻을 모아 마련한 것으로, 각 동 행정복지센터를 통해 관내 저소득 취약계층에게 전달될 예정이다.

곽동협 곽병원 원장이 대구 중구청에 쌀 2톤을 기탁한 뒤 류규하 중구청장과 기념촬영을 하고 있다.

곽동협 곽병원 원장이 대구 중구청에 쌀 2톤을 기탁한 뒤 류규하 중구청장과 기념촬영을 하고 있다.

운경의료재단은 지난해 12월 이웃돕기 성금 1000만 원을 기탁한 데 이어, 매년 중구청을 통해 소외된 이웃을 돕는 나눔 활동을 이어오며 지역사회에 온정을 전하고 있다.

곽동협 원장은 "지역사회로부터 받은 사랑을 다시 지역에 환원하는 것이 의료기관의 사회적 책임이라고 생각한다"며 "앞으로도 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 온기를 나누는 활동을 이어가겠다"고 말했다.


류규하 중구청장은 "연말 성금 기탁에 이어 백미까지 기탁해 주신 운경의료재단 곽병원과 직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이러한 나눔이 지역사회를 더욱 따뜻하고 든든하게 만드는 힘이 되고 있다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
