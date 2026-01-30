본문 바로가기
남양주시, '우수 치유농업시설' 전국 첫 인증…대가농원·흙과나무 2곳 선정

이종구기자

입력2026.01.30 17:54

경기 남양주시는 농촌진흥청이 주관하는 '우수 치유농업시설 인증제'에서 관내 '대가공원'과 '흙과나무' 2개소가 첫 회 인증을 취득했다고 30일 밝혔다.

농촌진흥청이 주관하는 '우수 치유농업시설 인증제'에서 남양주시 '대가공원'과 '흙과나무' 2개소가 첫 회 인증을 취득했다. 남양주시 제공

이번 인증제는 '치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률'에 따라 도입된 제도로 치유농업 서비스의 품질 향상과 국민 신뢰도 제고를 목적으로 마련됐다.


인증 심사는 시설·장비, 인력, 운영 기준 등 3개 영역에 걸쳐 총 38개 항목을 서류 및 현장 심사로 진행됐다.

인증을 취득한 조안면 대가농원과 별내면 흙과나무는 각 농장의 자연을 활용해 신체적·정신적 회복을 돕는 맞춤형 치유프로그램을 운영하고 있다.


남양주시 관계자는 "이번 인증으로 관내 치유농업 시설의 신뢰도와 전문성을 높이게 되었다"며 "앞으로도 치유농업의 지속적인 발전과 보급을 통해 시민 건강 증진과 지역 농업 활성화를 이끌 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
