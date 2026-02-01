책 대신 영화, 도서관의 변신… 울산도서관, 2월 한 달간 가족영화 무료상영

‘가족은 나의 힘’ 주제, 3편 상영



매주 수요일 오후 1시 30분 1층

울산도서관은 2월 한 달간 '가족은 나의 힘'이라는 주제로 3편의 가족영화를 상영한다.

영화는 2월 매주 수요일 오후 1시 30분, 1층 종합영상실에서 상영되며, 설날 연휴인 2월 18일은 제외된다.

먼저 2월 4일에는 만화영화(애니메이션) '이웃집 토토로'가 상영된다. 이 영화는 자매와 부모의 사랑, 가족이 함께 위기를 견뎌내는 가족영화로 자연과 인간의 조화, 가족의 중요성, 상상력의 힘을 다루며 아이들의 세계와 성장을 그려내고 있다.

2월 11일 상영작은 '리틀 포레스트'로 도심에서 생활하는 한 청년이 푸근한 고향으로 돌아와 재충전하는 이야기를 담고 있다. 취업을 위해 도전하는 주인공이 휴식을 위해 잠깐 내려온 고향에서 엄마와의 편지와 지낸 시간도 추억하면서 1년 동안 생활하면서 과거의 상처를 치유하고 새로운 삶을 도전하는 모습을 그리고 있다.

2월 25일에는 만화영화(애니메이션) '미첼 가족과 기계 전쟁'이 상영된다. 대학 입학으로 집을 떠나 소원해진 가족들과 추억을 만들기 위해 여행을 떠나게 되고 한편 로봇이 오류로 반란을 일으키며 세계를 접수하게 되면서 가족과의 관계 해결과 세계를 구하는 이야기로 풀어가고 있다.

울산도서관 관계자는 "가족 간의 사랑과 응원을 잔잔하게 느낄 수 있는 가족영화를 통해 따뜻함과 위로를 받는, 쉼표가 있는 시간이 됐으면 좋겠다"라고 말했다.

'수요영화'는 누구나 무료로 자유롭게 관람할 수 있으며, 상영 일정과 자세한 사항은 자료정책과로 문의하거나 울산도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.

