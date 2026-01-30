본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

작년 주택공급 지표 일제히 뒷걸음질…인허가 13%·착공 10%↓

최대열기자

입력2026.01.30 08:33

수정2026.01.30 08:59

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부 12월 주택통계

지난달 서울 지역 주택 인허가 물량이 2576가구로 지난해 같은 기간에 견줘 86% 줄어든 것으로 집계됐다. 지난 한 해 연간으로 따져도 전년보다 19% 감소하는 등 주택 공급 지표가 악화했다. 주택 인허가 물량은 주무관청으로부터 받은 승인을 집계한 수치로 주택공급을 가늠할 수 있는 선행지표로 꼽힌다.


국토교통부는 30일 이러한 내용을 담은 12월 기준 주택통계를 발표했다. 전국 기준 연간 인허가 물량은 37만9834가구로 1년 전보다 13% 감소했다. 서울이 19%, 수도권은 5%, 지방에선 22% 줄었다.

지난해 전국 기준 주택 착공 물량은 27만2685가구로 1년 전에 비해 10% 줄었다. 수도권은 소폭 늘었으나 지방에서 25% 줄어들면서 전반적으로 감소세를 보였다. 분양물량은 지난해 19만8373가구로 같은 기간 14% 줄었다. 준공(입주)은 연간 기준 34만2399가구로 18% 감소했다.

과천시 과천역 인근 아파트. 연합뉴스

과천시 과천역 인근 아파트. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지난해 주택 매매거래량은 72만6111건으로 1년 전보다 13% 늘었다. 서울의 경우 토지거래허가구역으로 묶이면서 거래에 제약이 있었음에도 연간 거래량이 12만건을 넘겼다. 1년 전에 비해 36% 많은 수준이다. 특히 아파트를 중심으로 거래가 많이 늘었다.


전월세 서래량은 279만1795건으로 같은 기간 9% 증가했다. 연간 기준 전체 임대차에서 월세 거래가 63%를 차지했다. 과거 5년 평균 월세 비중이 절반을 밑돌았던 점을 감안하면 월세 전환이 가속화되고 있는 셈이다.


미분양 주택은 지난달 말 기준 6만6510가구로 한 달 전보다 3% 줄었다. 준공 후 미분양은 2만8641가구로 2% 감소했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000명 더 줄인다는 아마존 "직원 다 잘려나가네" AI 올인하더니 또…1만6000... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"터널에서 주운 100돈 금팔찌, 주인 없나요"…6개월 지나면 습득자 몫

"한국이 또 해냄"…'원조' 두바이에 '두쫀쿠' 유행마저 역수출

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"알리에 시킬까?" 샤오미 폰 쓰다가…배터리 교체에만 두 달째 발동동

금감원, 쿠팡페이·파이낸셜 검사 재연장…"위규 사항 정밀 점검"

새로운 이슈 보기