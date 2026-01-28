최인호 HUG 사장 취임…"주택공급·주거금융 플랫폼 도약"

전세사기 피해지원센터 방문

최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 제10대 신임 사장으로 취임하며 '주택공급·주거금융 공공플랫폼' 기관으로 도약하겠다는 비전을 밝혔다.

HUG는 28일 부산국제금융센터 대강당에서 신임 사장 취임식을 개최했다고 밝혔다.

최 사장은 이날 취임식에서 "국민 주거 안정을 종합적으로 지원하는 주택공급·주거금융 공공플랫폼 기관으로의 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 경영 청사진으로 신사업 발굴과 기존 사업방식의 혁신적 개선, 대국민 공공서비스 품격 향상 등을 제시했다. 또한 든든전세주택, 민간임대리츠 사업과 같은 성공 경험을 바탕으로 신사업을 발굴하고 기존 사업방식을 효율적으로 개선해 공공성과 지속가능성을 확보하겠다는 방침이다.

이외에도 AX 기반의 리스크관리 체계 확립해 기관 경쟁력을 강화할 계획이다. AI 중심의 업무 프로세스 혁신을 통해 근본적인 체질 개선에 나서겠다는 의지 밝혔다.

최 사장은 취임 직후 첫 일정으로 부산광역시 연제구에 위치한 전세피해지원센터를 방문했다. 주거 취약계층을 포용하는 사회적 안전망을 공고히 하는데 기관의 역량을 집중하겠다는 방침이다.

최 사장은 지난 22일 열린 임시주주총회에서 사장으로 선임됐다. 임기는 취임일로부터 3년이다. 최 사장은 20·21대 국회의원을 지냈으며 국회 국토교통위원회 간사로도 활동하며 주택과 부동산 정책 분야에 경험을 쌓아왔다.





