반주로 매일 '맥주 2잔' 마셨을 뿐인데…대장암·직장암 위험 '빨간불'

일주일 음주량 14잔 이상이면

직장암 발생 위험 최대 95% 높아

술을 많이 마실수록 대장암 위험이 커지며, 특히 과도한 음주자는 가벼운 음주자보다 직장암 발생 위험이 최대 95% 높은 것으로 나타났다.

미국 국립암연구소(NCI) 에리카 로프트필드 박사팀은 최근 미국암학회(ACS) 학술지 캔서(CANCER)를 통해 암 병력이 없는 사람 8만8000여명을 20년간 추적 관찰한 결과, 평생 음주량과 대장암 발생 위험 간 강한 연관성을 확인했다고 밝혔다.

이번 연구는 NCI 전립선·폐·대장·난소 암 검진 임상시험(PLCO)에 참가한 미국 성인 8만8092명을 대상으로 진행됐다. 연구 시작 시점에 암 진단 이력이 없던 참가자들의 평생 음주 습관과 이후 대장암 발생 여부를 분석했다.

평균 평생 음주량은 18세부터 연구 시작 시점까지 주당 평균 음주 잔 수로 계산했다. 연구팀은 참가자를 과거 음주자와 현재 음주자로 구분하고, 현재 음주자는 다시 가벼운 음주자(주 1잔 미만), 중간 음주자(주 7~14잔 미만), 과도한 음주자(주 14잔 이상)로 분류했다. 추적 기간 대장암이 새로 발생한 사례는 1679건이었다.

분석 결과, 주당 평균 14잔 이상을 마신 과도한 음주자는 주당 1잔 미만의 가벼운 음주자보다 대장암 발생 위험이 25% 높았으며, 직장암 위험은 95%까지 증가한 것으로 나타났다. 특히 성인기 전반에 걸쳐 지속해서 과도한 음주를 한 경우에는 지속적인 가벼운 음주자보다 대장암 위험이 91% 높은 것으로 분석됐다. 반면 술을 끊은 과거 음주자에게서는 대장암 위험 증가 근거가 관찰되지 않았다.

연구팀은 해당 자료가 제한적이긴 하지만, 음주를 중단할 경우 대장암 위험을 낮출 수 있음을 시사한다고 설명했다. 로프트필드 박사는 "이 연구는 생애 전반에 걸친 음주와 대장 선종 및 대장암 위험 간 연관성을 살펴본 첫 연구 중 하나"라며 "과거 음주자들의 대장암 위험이 가벼운 음주자 수준으로 되돌아갈 가능성을 확인한 것은 고무적"이라고 말했다.

연구팀은 기존 연구들에서 음주와 대장암 위험 증가의 관련성은 확인됐지만, 생애 전반의 음주 습관을 분석한 연구는 제한적이었다며 이번 연구의 의의를 설명했다. 또한 이번 결과는 평생 음주량이 많을수록 대장암 위험이 높아진다는 점을 보다 명확히 보여주며, 특히 직장암에서 그 연관성이 두드러졌다고 덧붙였다.





