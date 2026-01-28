서울시, 사가정역에 공공주택 복합사업 추진…1300가구 공급

2028년 착공, 2032년 준공 목표

소셜믹스 단지로 추진…용마산 조망 반영

중랑구 사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업계획 조감도. 서울시

서울 중랑구 사가정역 인근에 1300가구 규모의 공공주택이 건립된다.

서울시는 제1차 공공주택통합심의위원회를 열어 중랑구 면목동 524-1번지 일대 '사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업계획(안)'을 조건부 가결 처리했다고 28일 밝혔다.

이번 사업으로 용적률 500% 이하, 8개동, 지하 5층에서 지상 35층 규모의 공공주택 총 1300가구(공공분양주택 896가구, 이익공유형 분양주택 130가구, 공공임대주택 274가구)가 공급된다. 공공임대주택은 1~2인 가구를 위한 전용면적 36㎡부터 3인 가구를 위한 46㎡, 4인 이상을 위한 59㎡까지 수요를 고려해 다양한 평면을 구성했다.

시는 분양·임대 간 구분을 없앤 소셜믹스 단지로 구현할 방침이며 2028년 착공, 2032년 준공을 목표로 한다.

아울러 용마산 조망 등을 반영한 중저·고층 혼합 배치로 개방적인 경관과 통경축을 확보했다. 건축물 높이와 배치 계획으로 주변 주거 환경과의 연속성을 확보하였다. 경사 지형과 조화를 이루는 배치를 통해 공공보행통로와 커뮤니티 시설을 연계한 보행 중심 공공 공간도 조성한다.

최진석 서울시 주택실장은 "사가정역 인근 도심 공공주택 복합사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지원하겠다"며 "면목동 일대의 주택공급 확대와 함께 도시환경 정비를 통해 주거환경 개선과 지역사회 활성화가 기대된다"고 말했다.





이정윤 기자



