[속보]광주·전남 통합 명칭 '전남광주특별시'…주 청사 분산 운영

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.27 10:40

강기정 광주시장이 27일 국회 의원회관에서 열린 광주ㆍ전남 통합 논의를 위한 의원 조찬 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 강 시장, 양부남 광주시당위원장, 김원이 전남도당위원장, 김영록 전남도지사. 연합뉴스

강기정 광주시장이 27일 국회 의원회관에서 열린 광주ㆍ전남 통합 논의를 위한 의원 조찬 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 강 시장, 양부남 광주시당위원장, 김원이 전남도당위원장, 김영록 전남도지사. 연합뉴스

광주·전남 통합 자치단체의 명칭을 '전남광주특별시'로 하고, 약칭은 '광주특별시'로 하기로 했다. 주 청사는 별도로 두지 않고 광주시청과 전남 무안, 전남 동부권 청사를 균형 있게 활용하기로 했다.


27일 국회에서 열린 '광주·전남 특별법 검토 시·도지사-국회의원 제4차 간담회'에 참석한 시·도지사와 국회의원들은 이 같은 내용에 합의하고, 조만간 세부 내용을 공개할 예정이다.

앞서 광주시와 전남도는 통합 자치단체 명칭을 '광주전남특별시'로 할지, '전남광주특별시'로 할지를 두고 이견을 보여왔고, 주 청사 위치를 놓고도 갈등을 빚어왔다.


이번 합의로 이르면 이번 주 안에 특별법 발의가 이뤄지며, 광주·전남 행정통합 추진에 속도가 붙을 것으로 전망된다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
