박동식 사천시장, 읍면동 순방 마무리-정동면 주민과의 대화

시민과 소통하며 미래 비전 공유

경남 사천시는 지난 1월 14일부터 23일까지 전 읍면동을 대상으로 실시한 '2026년 읍면동 순방'을 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

이번 순방은 민선 8기를 마무리하는 시점에서 시정 성과를 시민과 공유하며, 시민의 목소리를 직접 듣고 시정에 반영하기 위해 추진됐다.

박 시장은 각 읍면동을 직접 방문해 시민과의 대화와 현장 점검을 진행하며 지역별 현안과 생활 불편 사항을 꼼꼼히 살폈다.

박동식 사천시장, 읍면동 순방 정동면 주민과의 대화 현장 사진. AD 원본보기 아이콘

특히, 대한민국 우주항공수도 도약, 남해안 해양관광 중심도시 기반 마련, 지역경제 활성화와 민생 안정, 삶이 풍요로운 정주 여건 조성 등 지난 3년여 간의 주요 시정 성과를 시민과 공유하고, 다양한 의견과 건의 사항을 청취했다.

접수된 400여 건의 건의 사항은 단순 민원에 그치지 않고, 관련 부서의 검토를 거쳐 정책 반영 가능성, 추진 일정, 후속 조치 계획 등을 체계적으로 관리할 예정이다.

이를 통해 현장 소통이 실제 정책 성과로 이어지는 실행력 있는 행정을 구현한다는 방침이다.

또한, 우주항공청 본 청사 건립과 우주항공복합도시 조성 등 사천의 미래 성장 동력을 중심으로 교통·교육·문화·복지 등 생활 인프라 확충에 대한 중·장기 비전을 시민과 공유하며, 지역 발전 방향에 대한 공감대를 넓혔다.

박동식 시장은 "이번 읍면동 순방은 시민의 삶 가까이에서 현안을 듣고 해법을 함께 모색하는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 소통 행정을 지속해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

사천시는 이번 순방 결과를 토대로 지역별 맞춤형 정책을 구체화하고, 시민과의 약속이 실제 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치에 완벽히 할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>