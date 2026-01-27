이마트, 2월 '고래잇 페스타'…설·신학기 상품 최대 70% 할인

29일부터 내달 4일까지 할인 행사



이마트는 오는 29일부터 다음 달 4일까지 대규모 할인행사 고래잇 페스타를 진행한다고 27일 밝혔다.

다음 달 1일까지 초반 나흘간은 과자, 만감류 '골라담기' 행사가 진행된다. 과자 무한 골라담기는 2만5000원으로 과자를 원하는 만큼 가져갈 수 있는 행사다. 지정된 2개의 박스를 활용해 개수 제한 없이 담을 수 있는 만큼 50% 이상 할인 혜택을 받을 수 있다. 맛동산, 허니버터칩, 오사쯔 등 해태제과의 인기 스낵류 10종을 평소 2주 판매량을 웃도는 약 300만봉 규모로 준비했다.

만감류 7개 골라담기에서는 천혜향, 레드향, 황금향 중 7개를 골라 9800원에 구매할 수 있다. 평시 대비 5배 이상 늘린 400t 규모의 물량을 현재 판매가 기준 최대 반값에 구매할 수 있는 기회다.

신학기, 명절 수요를 겨냥한 가구와 가전 혜택도 강화했다. 대표 상품인 '데코라인 플랜 침대세트(슈퍼싱글)'는 침대, 매트리스, 수납장, LED 조명 등이 포함된 세트 구성으로 19만9000원에 이마트 단독으로 판매한다. 동급 사양 상품 대비 70% 이상 낮은 가격이다. 책상, 책장, LED 조명까지 포함된 '데코라인 책상 세트'와 '허리 편한 오피스 체어'도 각각 22만9000원과 2만9900원에 만나볼 수 있다.

설 명절 선물 수요가 많은 건강·생활 가전 등 '효도 가전' 상품도 특가로 준비했다. 세라잼, 바디프랜드, 코지마 등 안마의자는 행사카드 전액 결제 시 최대 120만원 할인 혜택을 제공한다. 인기 안마기, 찜질기 상품도 최대 20% 할인한다. 이 밖에 다가오는 캠핑 시즌을 앞두고 카즈미, 락앤락, 튜맨 등 인기 브랜드의 캠핑 이월 상품도 최대 60% 초특가에 선보인다.

SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보이며, 노브랜드 전문점에서도 고래잇 페스타 행사를 진행한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "설 명절, 신학기 시즌 등을 앞두고 먹거리부터 가구, 가전 등 생활 전반의 부담을 낮출 수 있는 상품과 혜택을 준비했다"며 "골라담기 행사 등 체험형 요소를 더한 만큼 고래잇 페스타를 통해 많은 고객들이 혜택과 재미 모두 즐길 수 있길 기대한다"고 말했다.





