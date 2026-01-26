본문 바로가기
경산시 여정회, 공직의 연대를 나눔으로 잇다

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.26 15:13

이웃돕기 성금 100만원 기탁

경산시 여정회(회장 김미영)는 26일 경산시청을 방문해 지역 내 어려운 이웃을 돕고자 이웃돕기 성금 100만원을 기탁했다.


경산시 여정회는 7급 이상 행정직 여성공무원들로 구성된 모임으로, 경산시 발전과 회원 간 교류를 바탕으로 이웃돕기 성금 및 장학금 기탁 등 나눔 활동 또한 꾸준히 이어오고 있다.

경산시 여정회, 공직의 연대를 나눔으로 잇다
김미영 회장은 "회원들이 함께 마음을 모아 준비한 성금인 만큼, 이웃에게 따뜻한 온기로 전해지기를 바란다"며 "앞으로도 여정회가 지역사회와 자연스럽게 나눔을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

조현일 경산시장은"바쁜 업무 속에서도 이웃을 위한 나눔에 마음을 모아주신 경산시 여정회 회원들에게 감사드린다"며 "기탁해 주신 성금은 소중한 뜻에 따라 도움이 필요한 이웃에게 잘 전달하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
