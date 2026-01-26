‘부경의 바른생활 사나이’ 최시대, 마침내 900승 고지 밟았다

렛츠런파크 부산경남 제8경주 우승… 한국 경마 역대 6번째 대기록

이름값을 제대로 했다. 최시대 기수가 한국 경마 역사에 또 하나의 굵직한 이정표를 세웠다.

최시대 기수는 지난 23일 렛츠런파크 부산경남 제8경주에서 '탐라슈퍼(4세·거, 김영순 마주, 문현철 조교사)'에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과하며 통산 900승을 달성했다. 이로써 최 기수는 한국 경마사상 여섯 번째로 900승 고지를 밟은 주인공이 됐다.

900승을 달성한 최시대 기수. AD 원본보기 아이콘

이날 경주는 최시대 기수의 노련한 경기 운영이 빛난 한 판이었다. 초반 3코너까지 선두권 뒤에서 차분히 흐름을 읽던 그는, 승부처인 4코너에서 과감한 판단으로 빈틈을 파고들며 단숨에 선두로 치고 나왔다. 직선주로에서는 폭발적인 뒷심을 앞세워 격차를 벌리며 대기록을 자축했다.

이번 900승은 하루아침에 이뤄진 결과가 아니다. 2007년 데뷔 이후 19년 동안 꾸준함과 자기관리로 정상급 기량을 유지해온 노력의 결실이다. 최 기수는 그동안 대상경주 우승 트로피만 27개를 들어 올리며 한국 경마를 대표하는 기수로 자리매김했다.

특히 '바른생활 사나이'라는 별명답게 공정한 레이스 운영과 스포츠맨십으로도 정평이 나 있다. 2016년과 2022년 두 차례 페어플레이 기수상을 수상하며 후배 기수들의 귀감이 되고 있다.

대기록 달성 이후에도 최 기수의 질주는 멈추지 않았다. 현재 그는 통산 6895전 901승을 기록 중이며, 승률 13.1%, 복승률 24.7%, 연승률 35.1%를 유지하고 있다. 렛츠런파크 부산경남에서 부동의 상위권을 지키며, 서승운 기수와 함께 나란히 900승 고지를 밟은 '부경 간판 기수'로 위상을 굳혔다.

최시대 기수는 경기 후 인터뷰에서 "항상 1승을 남겨둔 '아홉수' 구간이 가장 힘들게 느껴졌는데, 이렇게 900승을 달성해 더욱 뜻깊다"며 "늘 응원해주시는 팬들께 감사한 마음으로 경주에 임하고 있다. 올해는 1000승을 목표로 더 성실히 달려가겠다"고 각오를 전했다.

부경 경마의 산증인으로 불리는 최시대 기수가 앞으로 또 어떤 기록으로 팬들을 놀라게 할지 관심이 쏠리고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>