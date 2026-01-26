본문 바로가기
영남

BNK경남은행, 한덕 'BNK 파트너기업' 선정

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.26 13:59

우수한 기술력과 성장 잠재력 등 높이 평가받아

BNK경남은행은 고성군 고성읍 율대리에 소재한 한덕을 BNK 파트너기업에 선정했다고 26일 밝혔다.

(주)한덕 BNK 파트너기업 선정.

(주)한덕 BNK 파트너기업 선정.

2005년 8월 설립된 ㈜한덕은 절단, 벤딩, 제관 및 용접공정 등에 관한 특화 기술을 바탕으로 선박 의장품을 생산하고 있는 기업이다.


고성율대농공단지 내 자가 사업장에 레이져 절단기·벤딩기· 롤러벤딩기·유압프레스 등 전용설비와 계측장비 등을 갖추고 선박에 들어가는 각종 철 의장품을 만들며 안정적인 매출을 시현하고 있다.

BNK 파트너기업에 선정된 ㈜한덕에는 특별 제작한 현판과 인증서 등이 제공된다.


서부영업그룹 임재문 부행장은 "조선업과 관련된 ㈜한덕을 BNK 파트너기업에 선정하면서 지역 주요 산업과 중소기업이 함께 성장하는 상생금융을 실천해 나가고자 한다. BNK경남은행은 2026년 병오년에도 ㈜한덕과 같은 지역 기업들이 적토마같이 힘차게 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.


한편 BNK경남은행 임재문 부행장은 ㈜한덕 본사를 방문해 정재수 대표와 BNK 파트너기업 현판식을 갖고 축하했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
