"야구하는 고래 찾습니다"… 울산시, 프로야구단 ‘울산웨일즈’ 마스코트 공모

시민구단 상징 마스코트 개발, 홍보 기반 마련



3월 3∼4일 ‘제16회 공공디자인 공모전’ 개최

10개 구단 마스코트들이 긴장할 소식이다.

울산의 푸른 바다를 가르고 문수구장 홈런 담장을 넘길 '전설의 고래'가 탄생한다.

울산시는 '울산웨일즈 프로야구단 상징 마스코트 디자인'을 공모 주제로 '제16회 울산광역시 공공디자인 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 전국 최초 시민 프로야구단 '울산웨일즈' 창단을 계기로 울산의 도시 상징성과 프로야구단 이미지를 결합한 대표 마스코트를 개발하고, 구단 홍보는 물론 공공디자인 자산으로 활용하기 위해 마련됐다.

응모 자격은 개인, 기업 등 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 다만 팀은 2인 이내로 구성할 수 있고, 작품은 2점까지 출품할 수 있다.

응모 방법은 주요 마스코트 1종의 기본형 2개(공격·수비 각 1)와 응용형 동작 5개(공격 2, 수비 2, 응원 1)를 작품 설명과 함께 자유롭게 구성한 출품 패널과 신청서 등을 갖춰 오는 3월 3일부터 4일까지 전자우편으로 제출하면 된다.

시는 접수된 작품을 대상으로 내부와 전문가 심사를 거쳐 총 10개 작품을 선정해 울산시장상 수여와 총 1500만원(대상 1000만원)의 시상금을 지급할 계획이다.

심사 결과는 오는 3월 20일 '2026 KBO퓨처스리그 개막전(울산 홈 경기)'과 연계해 울산시 누리집을 통해 발표된다.

수상작 가운데 '울산웨일즈 프로야구단 마스코트'로 선정된 대상 작품은 구단 홍보물, 기념품 제작, 공공시설 안내판, 전시, 3D 조형물과 영상 콘텐츠 등 다양한 분야에 활용될 예정이다. 아울러 모든 수상작은 별도 전시와 작품집 발간을 통해 공공디자인 자산으로 관리된다.

자세한 내용은 울산시 누리집 공고를 참고하거나 울산시 도시경관과로 문의하면 된다.

시 관계자는 "울산웨일즈 마스코트는 시민구단의 상징을 넘어 울산을 대표하는 도시 스포츠 상표로 육성할 계획이다"라며 제16회 공공디자인 공모전에 많은 관심과 참여를 기대한다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



