본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경북대 수의과대학, 3년 연속 수의사 국가시험 전원 합격

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.26 13:22

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북대 수의과대학이 제70회 수의사 국가시험에서 졸업예정자 전원이 합격하며 3년 연속 전원 합격 성과를 이어갔다.


경북대 수의과대학(학장 박상준)은 농림축산검역본부가 지난 22일 발표한 제70회 수의사 국가시험 합격자 명단에서 졸업예정자 57명 전원이 합격해 100% 합격률을 달성했다고 밝혔다.

수의과대학 전경

수의과대학 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 수의사 국가시험 응시인원 541명 중 합격자는 529명으로 97.8%의 합격률을 기록했다.

경북대 수의과대학은 대구·경북 지역 유일의 수의과대학으로, 기초·예방·임상·현장을 연계한 교육 체계를 갖추고 있다.


대형동물 진료와 공중보건, 인수공통전염병 등 다양한 수의학 분야를 임상·실습 교육에 반영하는 한편, 학부 과정부터 연구 활동을 교육과 연계하고 있다.


또한 디지털 헬스케어와 데이터 기반 진단 등 변화하는 수의학 환경을 반영한 교육을 단계적으로 도입하고, 부속동물병원 신축 등 교육·실습 인프라 확충을 통해 교육 여건을 개선하고 있다.

박상준 경북대 수의과대학장은 "이번 국가시험 전원 합격을 통해 체계적인 교육과정과 지속적인 교육 혁신으로 우수한 수의 인재를 안정적으로 양성해 온 성과를 다시 한번 입증했다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기