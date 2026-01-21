[단독]'엔비디아·테슬라' 출신 박민우 현대차 사장 "상용화·내재화 시급"

테슬라·엔비디아에 이어 현대자동차그룹에 합류한 박민우 AVP(첨단차량플랫폼) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표이사가 자율주행 기술 경쟁에서 앞서나가려면 안정적인 서비스를 서둘러 시장에 내놓아야 한다고 밝혔다.

박 사장은 21일 전 직원에게 보낸 인사말에서 "이제 리더십은 단순히 '누가 먼저 기술을 개발했는가'가 아니라 '누가 더 빠르고 안정적으로 누구나 안심하고 쓸 수 있는 제품을 시장에 확장(Scale-up)했는가'에 의해 결정될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "이 두 가지는 결코 상충하지 않는다. 내재화된 기술이 시장 실행력을 뒷받침하고, 시장에서의 데이터와 피드백이 다시 내재화의 동력이 되는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 했다.

이를 위해 전 직원의 경험과 전문성, 집단지성이 필요하다고 강조했다. 그는 "리더 한 명이 모든 것을 바꿀 수 있다는 생각은 잠시 내려놓아 달라"라며 "나는 오케스트라의 지휘자(Conductor)일 뿐 모든 연주자가 일사불란하게 움직이지 않는다면 결코 아름다운 음악을 만들어낼 수 없다"고 했다.

그러면서 "여러분의 적재적소에서의 도움이 절실하다"며 "'아무도 혼자 실패하지 않는다. 우리는 함께 성공할 것이다(No one fails alone, we will succeed together)'라는 마음가짐이 우리의 시작점이 되기를 바란다"고 덧붙였다.





