코스피 '불장'에 예금서 증시로…'머니무브' 본격화 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①코스피 '불장'에 머니무브 본격화···은행 자금 '이탈 가속'

②발행어음 전쟁 앞둔 증권사들…자금 운용·리스크 관리 실력이 승부처

③"AI 데이터센터, 지방 도시 살릴 '핵심 인프라'로 부상"

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 트럼프 '그린란드 관세' 위협에 '셀 아메리카' 우려 고조

○금융시장, 작년 4월 '해방의 날' 직후 美주식·채권 동반급락 경험

○전문가 "작년 4월과는 상황 달라" 진단…美자산비중 낮출 유인은 지속

TOP 3 NEWS

■ "가만히 있다간 늦는다" 벌써 50조 빠졌다…은행 자금 '이탈 가속' ○시중 5대 은행서 10영업일간 50조 넘게 빠져나가

○코스피 지수 사상 최고치 경신에 증시로 자금유입 가속화

○은행채 발행 등 통해 자금 마련할 수밖에 없어…수익성 악화 불가피

■ [발행어음 출사표]연내 9개 증권사 경쟁…선택지 넓어져 ○7개 증권사 진입…삼성·메리츠 심사중

○키움·하나 이어 신한도 내달 1호상품

○짧게 돈 굴리는 고객 유혹…약정형 3%대

■ "AI 데이터센터, 지방도시 재생 시설로 바라봐야" ○데이터센터 등장에 부동산 시장 변화

○빅테크는 임차인, PE는 자산 소유주가 되는 구조

○"인프라 재활용 가능한 지방도시 재생의 기회"

그래픽 뉴스 : "계산대가 무섭다" 소비자들 한숨…'76.7% 상승' 장바구니 덮친 고환율

○물가지수 상승한 품목 73개 중 56개

○전체의 76.7%…고환율 장기화 여파

○물가 다시 자극 우려도…석유류가 관건

돈이 되는 法

■ 수용자 자해 치료비, 국가가 돌려받을 수 있다 ○교정기관 수용 중 자해, 형기 종료로 출소

○3개월 뒤 재구속, 정부는 "치료비 반환하라"

○대법원 "동일 사유 수용으로 부상·치료 이뤄질 필요 없어"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011915270792570

■ 분양권 불법전매 신고…포상금 지급은 지자체 재량 ○수도권 분양권 불법 전매 신고

○1141건 중 52건 형사처벌 확정, 포상금 8500만원 신청

○경기도는 "지급 거부", 대법원 "포상금은 지자채 재량"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011915271495999

■ 사법 리스크 위에 입법 리스크 ○중처법·상법·노봉법 등 대응

○기업들 리스크 관리 비용 확대

○재판 중 사건 관련법 개정 발의

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011915272098945

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 덕양에너젠 청약, 예정공모가 8500~1만원

○해외

00:30 캐나다 사업 전망조사(은행)

10:00 중국 인민은행(PBoC)대출우대금리 (1월)

16:00 독일 생산자물가지수(MoM) (12월)

16:00 영국 고용 변화3M/3M (MoM) (11월)

16:00 영국 실업률(11월)

16:30 스위스 생산자물가지수(MoM) (12월)

17:30 홍콩 실업률(12월)

18:00 스페인 무역수지(11월)

19:00 독일ZEW 경기동향지수 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -13℃( ▼ 10 ℃) ｜최고기온 : -3℃( ▼ 3 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>