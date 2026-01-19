셀트리온 짐펜트라, 美 대형 의료기업 처방집에 선호의약품 등재

이달 1일부터 혜택 적용…처방 기반 확보로 판매 가속화 전망

인플렉트라, 유나이티드 헬스케어 처방집에 선호의약품 등재

셀트리온의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 '짐펜트라'(미국 제품명: 램시마SC)가 미국 '시그나 그룹' 산하 의료 서비스 전문 기업 '에버노스 헬스 서비스' 처방집(사보험)에 선호의약품으로 등재됐다고 19일 밝혔다.

시그나는 미국 내 대표적 의료 서비스 전문 기업이다. 3대 처방약급여관리업체(PBM) 중 하나인 '익스프레스 스크립츠'(ESI), 보험 업계 상위 10대 기업에 속하는 '시그나 헬스케어' 등을 운영하며 의료 시장 전반에서 영향력이 큰 기업으로 꼽힌다.

셀트리온 미국 법인은 짐펜트라 출시 이후 ESI와 계약을 체결해 선호의약품으로 등재시킨 바 있다. 이번 에버노스 등재는 이러한 성과의 연장선으로, 향후 시그나 계열 보험 가입자는 의약품 처방을 위해 필수적으로 수반되는 복잡한 행정 절차 없이 짐펜트라를 처방받을 수 있게 됐다.

짐펜트라는 2024년 미국에 처음 출시된 이후 월평균 31%의 처방 성장률을 기록하고 있다. 이러한 성장세는 3대 PBM을 비롯해 중소형 PBM, 보험사 등 주요 환급 채널과 등재 계약을 체결한 성과에서 비롯된 것으로 분석된다. 이를 통해 미국 환급 시장 커버리지를 90% 이상 확보하며 안정적으로 처방이 이뤄질 수 있는 기반을 갖추게 됐기 때문이다.

셀트리온의 대표 자가면역질환 치료제인 '인플렉트라'(미국 제품명: 램시마) 역시 미국 대형 보험사인 유나이티드 헬스케어 처방집에 등재됐다. 특히 오리지널 및 경쟁 바이오시밀러가 아닌 인플렉트라가 선호의약품으로 등재돼 처방에 유리한 조건을 선점했다. 인플렉트라는 오는 2월1일부터 환급 적용이 이뤄질 예정이다.

이번 주요 제품들의 성과로 셀트리온의 다른 제품들도 긍정적 영향을 얻게 될 것으로 보인다. 지난해 미국에 신규 출시된 '스테키마'(성분명: 우스테키누맙), '앱토즈마'(성분명: 토실리주맙)의 경우 같은 자가면역질환 치료제로서 마케팅 시너지를 높일 수 있다는 강점을 지닌다. 셀트리온은 처방의가 일정 부분 겹치는 만큼, 기존 제품을 판매하며 쌓아 올린 인적 네트워크를 적극적으로 활용해 시장을 빠르게 선점한다는 복안이다.

셀트리온 관계자는 "짐펜트라와 인플렉트라 모두 미국 초대형 보험사 처방집에 등재되며 환급 기반을 성공적으로 확보한 만큼, 제품 경쟁력 및 처방 선호도를 바탕으로 판매 확대가 한층 가팔라질 것으로 예상된다"며 "지난해 고수익 후속 제품 출시 이후 올해도 앱토즈마 SC제형, 옴리클로 등 신규 제품 론칭을 통해 자가면역질환 포트폴리오가 확장될 예정인 만큼, 더욱 적극적인 마케팅 활동으로 미국 자가면역질환 시장을 빠르게 선점해 나갈 것"이라고 했다.





