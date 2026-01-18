'쿵푸 허슬' 두꺼비 야수 양소룡 별세…향년 77세

전날까지 활동하다 돌연 사망

정확한 사인 공개 안 돼

영화 '쿵푸 허슬'에서 화운사신(두꺼비 야수)역으로 강렬한 인상을 남긴 배우 양소룡(량시우룽)이 갑작스레 세상을 떠났다. 향년 77세.

영화 '쿵푸 허슬'에서 화운사신(두꺼비 야수)역으로 강렬한 인상을 남긴 양소룡(량시우룽)이 갑작스레 세상을 떠났다. 향년 77세. '쿵푸 허슬' AD 원본보기 아이콘

18일 글로벌타임스 등 중국 및 홍콩 매체에 따르면 양소룡은 지난 14일 사망한 것으로 전해졌다. 정확한 사인은 알려지지 않았다. 하지만 그는 사망 전날까지 지인들과 저녁 식사를 함께하고 단체 사진을 찍는 등 활발히 활동했던 것으로 전해졌다.

양소룡은 홍콩 출신의 무술 배우이자 액션 스타로, 주로 1970~80년대 무술 영화에서 활약했다. 그는 이소룡, 성룡(청룽)과 더불어 홍콩의 3룡으로 불리기도 한다. 영어 이름은 브루스 렁(Bruce Leung)이다. 국내에서는 배우 주성치가 감독이자 주연으로 출연한 2005년 국내 개봉작 영화 '쿵푸 허슬'을 계기로 존재감을 드러냈다. 그는 텔레비전 시리즈 '전설의 폭'과 '분노의 권'에도 출연했다.

양소룡의 가족은 현재 조용히 장례 절차를 진행 중이며 장례식은 오는 26일 중국 남부 광둥성 선전시 롱강에서 열릴 예정이다.

이날 오후 세계적인 액션 스타 성룡은 시나웨이보에 양소룡의 죽음을 애도하는 글을 올렸다. 성룡은 "방금 베이징에 돌아왔는데 양씨의 별세 소식에 잠시 믿을 수도, 받아들일 수도 없을 만큼 충격을 받았다"며 "제 기억 속에서 그는 항상 여러 전통 무술에 능통한 쿵푸 스승이었다"고 말했다. 이어 "그는 평생 전문 지식을 영화와 텔레비전에서 보여줬으며 뛰어난 액션 전문가로 활약했다"면서 "배우로서 그는 관객들에게 깊은 사랑을 받고 업계 모두가 존경하는 인물이었다"고 애도했다. 끝으로 성룡은 "형님, 베이징에 눈이 내리고 하늘은 흐려요, 그리고 저는 당신을 기억합니다"라는 말로 글을 맺었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>