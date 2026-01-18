본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

구미시, 아이 돌봄 환경 구축 2235억 투입

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.18 10:46

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도내 최다 돌봄 인프라 구축
초등·방학·긴급돌봄 촘촘히
일·가정 양립 지원 강화
권역별 보육 거점 확대 체감도 상승

경북 구미시가 돌봄·보육 등 아동 분야에 2026년 본예산 일반회계의 11%인 2235억 원을 편성하고 아이 키우기 좋은 도시 조성에 나서다.


생애주기별 돌봄 서비스 확충과 공공 돌봄 인프라 강화, 양육 부담 경감을 축으로 부모와 아이 모두가 체감하는 촘촘한 돌봄 환경을 구축한다는 방침이다.

구미시청 전경사진/김이환 기자

구미시청 전경사진/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

시는 ▲도내 최다 돌봄 인프라, 초등돌봄 공백 최소화 ▲아이돌봄 서비스 성과 확산·접근성과 인력 동시 강화 ▲365돌봄·야간연장 확대·안심 보육망 촘촘 지역 육아 거점 역할을 하는 육아종합지원센터는 올해 강서권 신규 설치를 추진해 권역별 지원체계를 강화할 예정이다.

장난감도서관은 통합회원제를 도입해 4개소를 한 번에 이용할 수 있도록 하고, 아이누리 장난감도서관 송정점은 원평동 어린이문화공간 '상상'으로 이전해 이용 환경을 개선한다.


김장호 구미시장은 "구미형 온종일 돌봄 체계를 통해 시민들이 생활 속 변화를 체감하고 있다"며 "부모와 아이 모두의 일상에 도움이 되는 육아·돌봄 도시를 차근차근 완성해 가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…코인에 빠진 러 국민들 [시사쇼] 할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

"소면으로 만든 '두쫀쿠'는 안되나요?"…카다이프, 소면으로 흉내낼 수 없는 이유

호텔 앞 나와 대통령 맞은 다카이치…'오모테나시' 이야기

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티'

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

새로운 이슈 보기