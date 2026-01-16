[포토] 휴대전화로 윤석열 전 대통령 1심 선고 보는 시민

재판부가 윤석열 전 대통령에게 체포 방해와 국무위원 심의권 침해 등 혐의에 대해 1심 징역 5년을 선고한 16일 서울역 대합실에서 시민들이 생중계 재판을 보고 있다.







