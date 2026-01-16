본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인 하갈·명지교차로, 죽전사거리 교통체계 개선

정두환기자

입력2026.01.16 08:23

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 용인시는 기흥구 하갈동 '하갈교차로', 처인구 역북동 '명지교차로'와 수지구 죽전동 '죽전사거리'의 교통체계 개선 공사를 마무리했다고 16일 밝혔다.

용인시가 안전한 차량 통행을 위해 교통섬을 개선한 죽전사거리. 용인시 제공

용인시가 안전한 차량 통행을 위해 교통섬을 개선한 죽전사거리. 용인시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 개선 공사를 통해 하갈교차로의 차선 구성을 변경하고, 명지교차로는 사거리를 통합했다. 죽전사거리는 안전하게 교차로를 이용할 수 있도록 교통섬을 변경했다.


시는 기존 도로를 최대한 활용해 주변 여유 공간을 정비하는 교통체계 개선 공사와 교통사고가 잦은 곳에 대한 개선 사업을 진행 중이다. 앞서 지난해 7~9월에는 경희대삼거리, 무수교삼거리, 고림지구 진입삼거리, 보쉬앞사거리의 교통체계를 개선했다.

시 관계자는 "원활한 차량 흐름을 위해 상습 정체 구간을 지속해서 개선해 시민들이 안전하고 원활하게 교통을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

"엄마가 팔로우해서 부계정 팠다"...스마트폰 뺏자 뛰쳐나간 중학생 딸

고교학점제 개편안 의결…선택과목만 '출석률', 공통과목은 '성취율'까지 반영

새로운 이슈 보기