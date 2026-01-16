용인 하갈·명지교차로, 죽전사거리 교통체계 개선

경기도 용인시는 기흥구 하갈동 '하갈교차로', 처인구 역북동 '명지교차로'와 수지구 죽전동 '죽전사거리'의 교통체계 개선 공사를 마무리했다고 16일 밝혔다.

시는 개선 공사를 통해 하갈교차로의 차선 구성을 변경하고, 명지교차로는 사거리를 통합했다. 죽전사거리는 안전하게 교차로를 이용할 수 있도록 교통섬을 변경했다.

시는 기존 도로를 최대한 활용해 주변 여유 공간을 정비하는 교통체계 개선 공사와 교통사고가 잦은 곳에 대한 개선 사업을 진행 중이다. 앞서 지난해 7~9월에는 경희대삼거리, 무수교삼거리, 고림지구 진입삼거리, 보쉬앞사거리의 교통체계를 개선했다.

시 관계자는 "원활한 차량 흐름을 위해 상습 정체 구간을 지속해서 개선해 시민들이 안전하고 원활하게 교통을 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





