이혜훈, '반포 부정청약' 논란에 "배우자가 신청"…'폭언 갑질'엔 뒤늦은 사과

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 반포 래미안 원펜타스 부정청약 논란과 관련해 15일 "배우자가 모집 공고문을 보고 요건에 따라 신청한 것"이라고 해명하면서 '유감'을 표했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다. 2026.1.9

이 후보자는 이날 국회에 제출한 인사청문회 질의 서면 답변을 통해 이같이 밝힌 것으로 전해졌다. 그는 "청문회 준비 과정에서 이미 고발된 상태라 엄정한 조사가 이뤄질 것이라고 보고 국가기관의 조사 결과에 따르겠다"면서도 "조속히 적법성을 인정받고 논란이 종결되도록 최선을 다하겠다"고 밝혀 부정한 청약이라는 지적에 반박할 의사를 내비쳤다.

해당 아파트 분양가 자금 출처에 대해서는 "취득가액 36억7840만원 가운데 본인이 12억9000만원을 부담했고, 나머지는 배우자가 납부했다"고 밝혔다. 또 "본인 부담액 중 5억4000만원은 배우자로부터 증여받았고 2억원은 시어머니로부터 대여했으며 나머지는 본인 예금 등으로 조달했다"고 부연했다. 이 후보자는 해당 아파트 청약에 당첨돼 35억원 이상의 시세차익을 거둔 것으로 알려졌다.

국회의원 시절 보좌진에 각종 폭언 및 갑질을 했다는 의혹 제기에 대해서는 "업무 과정에서 그런 일이 있었다면 상처받은 분께 진심으로 사과드린다"고 했다.

다만 이 후보자는 자녀 관련 의혹에는 '개인정보 보호'를 이유로 구체적 답변을 피했다. 장남의 장학금 수혜, '아빠 찬스' 논문 게재 의혹 등에 대한 자료제출 요구에 "개인의 신상과 관련된 개인정보"라며 "개인정보 보호를 위해 제출이 곤란하다"고 밝혔다. 본인 명의의 세종시 전세 아파트를 장남이 사용해 '편법 증여' 지적이 나온 것에 대해서도 "장남이 매달 전세금 이자에 해당하는 사용료를 지급하고 있다"고 말했지만, 증빙자료는 제출하지 않았다.

배우자의 영종도 일대 토지 매각차익 의혹과 관련해서는 "해외 교포인 토지 매도자가 개인 사정으로 배우자에게 매도한 것"이라며 "한국토지공사와 인천광역도시개발공사가 협의 취득한 공공사업용 토지로, 법과 절차에 따라 매각 금액이 결정됐다"고 해명했다.





