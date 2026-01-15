국대 AI 고배 마신 네이버 "과기부 판단 존중…패자부활전 검토 안 해"

정부가 추진하는 독자 인공지능(AI) 파운데이션 프로젝트의 1차 단계평가에서 탈락한 네이버클라우드가 정부의 판단을 존중한다는 입장을 내놨다. 네이버클라우드는 정부가 1개 정예팀을 추가로 선발하기로 한 데 대해서도 출전을 검토하지 않고 있다는 입장이다.

네이버클라우드는 15일 과학기술정보통신부의 독자 AI 파운데이션 프로젝트 1차 단계평가가 끝난 뒤 낸 입장문을 통해 "과기정통부의 판단을 존중한다"며 "앞으로 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

서울 강남구 코엑스에서 열린 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 발표회에서 참석자들이 네이버클라우드 부스를 체험하고 있다. 연합뉴스

네이버클라우드는 이날 오후 과기부의 1차 평가 결과 발표 직후 긴급 회의를 가진 뒤 입장문을 통해 이같이 전했다.

네이버클라우드는 정부가 1개 정예팀을 추가로 선정하기로 한 데 대해서도 "(출전을) 검토하고 있지 않다"고 설명했다. 정부의 추가 정예팀 선정에는 1차 단계평가에서 탈락한 네이버클라우드와 NC AI 컨소시엄도 지원이 가능하다.

한편, 또 다른 탈락팀인 NC AI는 아직 특별한 입장을 내놓지 않은 상황이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



