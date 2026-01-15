본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

[속보] 李대통령 "내부 분열하면 외풍에 국익 못 지켜…與野 힘 모아야"

임철영기자

입력2026.01.15 14:17

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] 李대통령 "내부 분열하면 외풍에 국익 못 지켜…與野 힘 모아야"
AD
원본보기 아이콘

[속보] 李대통령 "내부 분열하면 외풍에 국익 못 지켜…여야 힘 모아야"





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"4시간 기다려 탔어요"…핸들 없는 자율주행 택시 CES서 '인기'

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"D램 10배 급등 뒤엔 낸드 쇼크가 온다"

경찰, '1억 공천헌금 의혹' 강선우 20일 소환 통보

새로운 이슈 보기