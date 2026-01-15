한동훈 제명에…김재섭 "윤 어게인의 보복"… 김종혁 "후유증 감당해야할 것"

당내 소장파 의원들과 친한계 반발 이어져

국민의힘 중앙윤리위원회가 '당원게시판 여론 조작'을 이유로 한동훈 전 대표의 제명을 결정한 가운데, 당내 소장파 의원들과 친한계의 반발이 크다.

김재섭 국민의힘 의원은 15일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "한 전 대표 제명 조처는 (윤석열 전 대통령의) 계엄에 반대하고 탄핵에 찬성한 사람들에 대한 윤 어게인의 보복"이라고 주장했다.

한동훈 국민의힘 전 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

또 "윤리위에서 발표한 결정문을 보면, 처음과 달리 두 차례나 수정해 다시 발표했다"며 "이런 중차대한 사안에 대해 정확한 사실관계도 파악하지 않았다는 건, 제명이라는 결론을 정한 상태로 급속도로 추진했다는 것"이라고 했다.

한 전 대표와 그의 가족을 둘러싸고 불거진 일명 '당게(당원 게시판) 사태'에 대해선 "한 전 대표는 가족이 게시글을 작성한 점은 인정했지만 본인 작성은 인정하지 않았다. 이건 중요한 쟁점이었다"며 "윤리위는 한 전 대표가 쓴 게 맞다고 판단했다가 반박을 당하니 아닐 수도 있겠다고 수정했다. 사실관계가 미진한 부분은 공백으로 놔두거나 제명 결정을 뒤로 늦췄어야 하지 않나"라고 말했다.

그러면서 "전직 당 대표의 제명은 극약 처방인데, 이렇게 졸속으로 이뤄졌다는 게 참담하다"며 "당원 게시판이라는 부차적 문제를 두고 당 대표 내지는 대선 후보급 사람을 제명했다"고 안타까움을 토로했다.

친한계로 분류되는 김종혁 전 국민의힘 최고위원도 이날 MBC 라디오와의 인터뷰에서 "초현실적인 느낌이다. 정상적인 정당에서 이런 일이 있을 수 있나"라고 비판했다. 김 전 위원은 "(제명 결정에 대해) 여기저기서 항의가 쏟아져 나오고 있다. '대안과 미래'라는 초 재선 의원들이 항의 성명을 냈고 원외 당협위원장들도 성명을 냈다"며 "기습 작전을 벌이듯이 행동을 강행했다가는 상당한 후유증을 감당해야 할 것"이라고 경고했다.

한편 국민의힘 윤리위는 전날 새벽 보도자료를 내고 한 전 대표의 당원 자격을 박탈하는 제명 중징계를 의결했다고 밝혔다. 국민의힘 당헌·당규에 따라 당원에 대한 제명은 윤리위 결정 이후 최고위 의결을 거쳐야 확정된다.

한 전 대표는 기자 회견을 열고 "계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다"며 "이번 계엄도 막겠다"고 반발했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



