한화운용, 차세대 먹거리로 PLUS ETF 2종 제시

한화자산운용은 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2026'에서 부각된 '피지컬 AI' 투자처로 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브와 PLUS 미국로보택시 ETF 2종을 15일 제시했다.

CES는 각국의 테크 기업들이 기술력을 뽐내는 장으로, 올해는 피지컬 AI가 주인공 자리를 차지했다. 피지컬 AI는 신체를 가진 인공지능(AI)을 의미한다. 사람처럼 움직이며 현실 세계를 인지, 자율적으로 행동하는 휴머노이드 로봇과 인간의 조작 없이 스스로 판단하고 교통수단을 운행하는 자율주행, 로보택시가 대표적이다.

엔비디아는 차세대 자율주행 플랫폼 '알파마요'를 공개하며 자율주행 시장 참전을 본격적으로 공표했다. CES에서 휴머노이드로봇 '아틀라스'를 신규 공개한 현대차는 로봇 분야 최고상을 수상하면서 최근 주가가 급등했다. 이외에도 가정이나 공장에 바로 투입 가능한 휴머노이드 로봇들이 대거 등장하는 등 개념적으로 존재했던 피지컬 AI가 현실로 구현됐다는 평이다.

한화자산운용은 차세대 먹거리로 'PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브', 'PLUS 미국로보택시' ETF 2종을 제시했다.

PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브는 휴머노이드 완성 로봇과 소재·부품·장비(소부장)에 3대 7 비율로 투자하는 ETF다. 국내 상장 휴머노이드로봇 ETF 중 유일한 액티브 상품으로, 스타트업이 기업공개(IPO)를 하거나 글로벌 빅테크 기업들이 로봇 사업에서 성과를 내기 시작하면 지수 편입을 기다릴 필요 없이 선제적으로 투자할 수 있다. 또한 액추에이터, 센서 등 로봇 원가의 약 66%를 차지하는 핵심 소부장 기업에 높은 비중으로 투자하고 있어 전반적인 산업 성장의 과실을 고루 누릴 수 있다.

주요 구성종목은 14일 기준 ▲테슬라 ▲레인보우로보틱스 ▲로보티즈 ▲에스피지 등이다. CES에서 주목받은 ▲현대차(3.76%), ▲현대모비스(3.6%) ▲HL만도(2.92%) ▲현대글로비스(2.35%)를 통틀어 12% 이상 담고 있다. 이와 같이 시장상황을 포트폴리오에 빠르게 반영할 수 있는 것은 액티브 운용 전략 덕분이다.

지난해 4월 상장한 이후 수익률 88.8%, 최근 6개월 65.80%를 기록했다. 최근 6개월, 3개월 수익률은 동일 테마 패시브 ETF들의 수익률을 큰 폭으로 웃돌았다. 액티브 운용으로 상장 이후 비교지수 대비 21.83% 초과 성과를 냈다.

PLUS 미국로보택시 ETF는 자율주행 서비스 및 핵심 기술 기업, 모빌리티 플랫폼 기업 등 로보택시 생태계 전반에 고루 투자한다. 로보택시 산업이야말로 피지컬AI 기술이 가장 먼저, 광범위하게 상업적 가치를 증명할 핵심 영역이라는 것이 한화운용의 설명이다.

주요 구성종목은 ▲포니AI ▲바이두 ▲위라이드 ▲우버 ▲테슬라 ▲웨이모(알파벳) ▲리프트 ▲엔비디아 등이다. 지난해 7월 상장한 이후 약 6개월 간 33.57% 상승했다. 연초 이후 9.77%, 최근 1주일 4.26% 수익률을 기록했다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 올해가 피지컬 AI 경쟁 본격화의 원년이 될 것이라고 내다봤다. 그는 "산업 성장 초기에는 개별 기업의 성패를 가늠하기가 쉽지 않다"며 "PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브, PLUS 미국로보택시와 같이 생태계 전반에 투자하는 ETF를 통해 성장의 과실을 폭넓게 누리는 것도 좋은 전략이 될 것"이라고 말했다.





