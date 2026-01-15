고양시, ‘일산복합커뮤니티’ 논란 반박…"지연 원인은 LH 설계 오류"

고양시, ‘일산복합커뮤니티 개발 지연’

이재준 전 시장 고발에 정면 반박

"감사 결과 은폐는 사실무근"

감사 결과 2025년 11월 통보받아

LH와 소송 등 법적 절차 통해 정리

경기 고양특례시가 최근 이재준 전 고양시장의 고발로 불거진 '일산복합커뮤니티 개발사업' 관련 논란에 대해 공식 입장을 밝히며 정면 반박에 나섰다.

고양특례시청 전경.

고양시는 15일 보도자료를 통해 일부 언론에서 보도된 사업 지연 책임 및 감사 결과 은폐 의혹 등은 사실과 다르다고 해명했다.

우선 시는 사업 지연과 이로 인한 매몰비용 발생의 주된 책임이 건설 업무를 담당하는 한국토지주택공사(LH)에 있다고 지목했다. 시에 따르면, LH가 철도 방음벽 기초 구조를 설계하는 과정에서 실제 지형과 다른 형태(L형 옹벽을 역T형으로 오인)로 설계하는 오류를 범해 공사가 중단됐다는 것이다.

고양시 관계자는 "이후 사업 재개를 위한 협의 과정에서도 기술적 이견이 지속되어 합의가 늦어진 것"이라며 "이와 관련한 책임 소재는 향후 LH와의 소송 등 법적 절차를 통해 객관적으로 명확히 정리될 사안"이라고 밝혔다.

시가 감사원 감사 결과를 1년 6개월간 은폐했다는 주장에 대해서도 날짜를 명시하며 강력히 부인했다. 시는 "감사가 공식 종료된 것은 2024년 5월이지만, 실제 감사 결과를 통보받은 시점은 2025년 11월 25일"이라며, 결과를 미리 알고도 숨겼다는 주장은 성립될 수 없다고 강조했다.

"용도변경 요청은 자족도시 위한 정책적 재검토 "담당 공무원들이 허위 보도자료를 배포했다는 의혹에 대해서는 당시 LH에 상업시설 용도변경을 요청한 사실은 인정했다. 하지만 이는 시의 재정자립도 향상과 자족시설 확충이라는 시정 방향에 따른 정당한 재검토 과정이었다고 설명했다.

단순히 행복주택만을 건립하는 것보다 사회기반시설을 포함한 복합적인 도시재생이 타당한지를 검토하기 위한 요청이었으며, 이를 '허위 사실 유포'로 몰아세우는 것은 적절치 않다는 입장이다.

고양시는 이번 논란과 별개로 일산복합커뮤니티 사업을 흔들림 없이 추진하겠다는 의지를 보였다. 시 관계자는 "이 사업은 일산 원도심 활성화를 위한 핵심 프로젝트"라며 "계획이 일부 수정되더라도 시민들에게 실질적인 혜택이 돌아가는 방향으로 완공하겠다"고 말했다.

앞서 시는 지난 10월 22일 제298회 고양시의회 임시회에서 김해련 고양시의원의 5분 자유발언과 관련해 "행복주택의 상업시설 용도변경 요청 사실은 없으며 오해"라는 취지의 반박 보도자료를 배포한 바 있다.









