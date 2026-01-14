[포토] "하늘로 치솟는 검은 연기" … 성산구 모 공장서 화재

공장에서 검은 연기가 나는 모습. AD 원본보기 아이콘

14일 오전 경남 창원특례시 성산구 성주동에 소재한 모 공장에서 불이 났다.

이 불로 인해 많은 양의 연기가 발생해 차량흐름에 방해가 되기도 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



