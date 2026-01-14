[포토] 경찰, '공천헌금 묵인·수수 의혹' 김병기 전방위 압수수색

경찰이 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 의원의 주거지 등에 대한 압수수색에 착수한 14일 국회 의원회관 내 김 의원 사무실로 경찰 수사관들이 들어가고 있다.







