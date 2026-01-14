"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

과거부터 이어진 논란, 또다시 도마 위

실내 금연 원칙 무시에 누리꾼 비판 이어져

할리우드 배우 숀 펜(Sean Penn)이 골든글로브 시상식 도중 실내에서 흡연하는 모습이 포착되며 논란이 일고 있다. 지난 12일(현지시간) 미 연예 전문매체 피플(People) 등 외신은 숀 펜이 전날 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제83회 골든글로브 시상식 도중 좌석에 앉은 채 담배를 피운 것으로 알려졌다.

할리우드 배우 숀 펜이 골든글로브 시상식장 내부에서 담배를 피우는 모습. 그의 옆에서는 배우 리어나도 디캐프리오와 케이트 허드슨이 대화를 나누고 있다. X(엑스) AD 원본보기 아이콘

월스트리트저널(WSJ)의 기자 벤 프리츠는 숀 펜이 입에 담배를 문 장면을 촬영해 자신의 SNS(X·옛 트위터)에 공유하며 "이건 합법적일 수 없다(This can't be legal)"고 지적했다. 공개된 사진에는 숀 펜의 옆자리에 영화 '원 배틀 애프터 어나더(One Battle After Another)'에 함께 출연한 배우 리어나도 디캐프리오가 앉아 배우 케이트 허드슨과 대화를 나누는 모습도 담겼다.

해당 사진은 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산했다. 드라마 '핵스(Hacks)'로 골든글로브 후보에 올랐던 배우 한나 아인빈더는 관련 게시물에 "내 눈으로 직접 봤다(saw with own eyes)"라는 댓글을 남기며 현장 목격을 인증하기도 했다. 베니티페어의 한 기자 또한 "다른 참석자들은 시상식장 밖에서 흡연 장소를 찾고 있었지만, 숀 펜은 실내에서 그것도 본인 좌석에서 담배를 피웠다는 이야기를 들었다"고 전했다. 그는 "작년 여름 인터뷰 당시에도 야외에서 계속 담배를 피웠다"며 숀 펜의 흡연 습관을 언급했다.

숀 펜의 실내 흡연 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 2018년 미국 인기 토크쇼 '스티븐 콜베어 쇼(The Late Show with Stephen Colbert)'에 출연해 방송 중 담배 두 개비를 연이어 피우며 시청자들의 항의를 받은 바 있다. 또 지난해 모로코에서 열린 마라케시 국제영화제 기자회견에서도 줄담배를 피우는 모습이 포착돼 현지 언론의 주목을 받았다.

해외 연예계에서는 과거에도 실내 흡연으로 구설에 오른 사례가 적지 않다. 배우 조니 뎁은 영화제 기자회견 도중 흡연으로 논란을 빚었고, 마돈나 역시 공연장 백스테이지 흡연 사진이 공개되며 비판을 받았다. 다만 대부분의 시상식과 공식 행사에서는 실내 흡연을 엄격히 금지하고 있어, 숀 펜의 행동이 더욱 부적절했다는 지적이 나온다. 한편 숀 펜이 출연한 영화 '원 배틀 애프터 어나더'는 이번 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상을 받았다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



