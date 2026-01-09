본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] AI 성평등 정책포럼 발언하는 정구창 차관

조용준기자

입력2026.01.09 15:23

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] AI 성평등 정책포럼 발언하는 정구창 차관
AD
원본보기 아이콘

정구창 성평등가족부 차관이 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 AI 성평등 정책포럼에 참석해 발언을 하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 안 쓸거면 오지마"…관광객에 '통장 잔고' 증명 추진하는 발리 "돈 많이 안 쓸거면 오지마"…관광객에 '통장 잔고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

새로운 이슈 보기