본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

교회 돈 수억 원 '횡령' 혐의 … 창원 한 대형교회 담임목사, 검찰 송치

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.09 15:27

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남경찰청. 이세령 기자

경남경찰청. 이세령 기자

AD
원본보기 아이콘

경남 창원의 한 대형교회 담임목사가 교회 돈 수억 원을 횡령한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.


경남경찰청 반부패경제범죄수사대는 창원시 마산의 한 대형교회 담임목사 50대 A 씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 전날 불구속 송치했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 교회 총유 재산(공유 재산) 5억 2000만원을 횡령한 혐의를 받는다.


교회 측은 2024년 4월 특별감사를 진행해 교회 재정 장부를 확인한 결과 2021~2023년 사이 20억가량이 지출결의서 없이 사용된 걸 알아채고 지난해 경찰에 고발했다.


경찰은 장기간 수사를 펼쳐, 고발된 금액 중 5억 2000만원이 회계 용도에 맞지 많게 무단으로 지출됐다가 이후 다시 교회 통장에 입금된 것으로 파악했다.

경찰 관계자는 "자세한 내용에 대해서는 검찰에 송치돼 아직 수사가 진행 중인 사안이라 알려줄 수 없다"고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 안 쓸거면 오지마"…관광객에 '통장 잔고' 증명 추진하는 발리 "돈 많이 안 쓸거면 오지마"…관광객에 '통장 잔고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

새로운 이슈 보기