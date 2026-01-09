구인모 거창군수, 새해 읍면 현장 방문 시작 주민과 소통

거창읍 시작으로 21일까지 군민과의 대화



경남 거창군은 지난 7일 거창읍을 시작으로 오는 21일까지 전 읍·면을 순회하는 읍면 순방을 실시한다.

이번 읍면 순방은 새해를 맞아 군정 운영 방향을 공유하고, 주민들의 다양한 의견과 건의 사항을 직접 청취하기 위해 마련됐다. 구인모 군수는 각 읍·면을 방문해 주요 군정 성과와 향후 계획을 설명하고, 지역 현안에 대해 주민들과 소통하는 시간을 가질 예정이다.

구인모 거창군수 새해 읍면순방 현장 사진.

정미영 기획예산담당관은 2025년 주요 성과와 2026년 주요 군정 운영 방향을 보고하며 ▲거창 의료복지타운 조성과 육아 부담 제로 환경 조성 '거창 012 케어' ▲방문객 1,000만 명 달성을 목표로 한 '2026 거창방문의 해' ▲미래 먹거리 50년을 위한 스마트농업 육성지구 및 첨단 일반산업단지 조성 등 군정 핵심 성과와 계획을 공유했다. 아울러 더 큰 거창 도약을 위한 10대 프로젝트 사업을 상세히 설명해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

특히 지난 7일 거창읍 순방에는 신성범 국회의원을 비롯해 이재운 거창군의회 의장과 군의원들이 함께 참석해 자리를 빛냈다. 참석자들은 주민들과 인사를 나누며 지역 현안 해결과 거창군 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

구인모 군수는 "군민 여러분의 많은 관심과 성원 덕분에 청년 친화 도시·고령친화도시·여성친화도시 등 3대 친화 도시 선정과 거창 1교 재가설, 명품 위천천 조성 등 군민이 원하는 사업들을 차질 없이 추진할 수 있었다"면서 "앞으로도 군민의 염원이 담긴 정책과 사업이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 거창군은 이번 읍면 순방을 통해 수렴된 주민 의견과 건의 사항을 면밀히 검토해 향후 군정 운영에 적극적으로 반영할 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



