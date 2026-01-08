본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

제네시스, 2026년형 G80 출시…터보 가솔린 5978만원부터

우수연기자

입력2026.01.08 09:04

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제네시스가 대형 세단 G80의 연식변경 모델 '2026 G80'와 '2026 G80 블랙'을 8일 출시했다.


2026 G80는 소비자의 의견을 반영해 만족도가 높은 사양 위주로 기본 사양을 최적화하고 디자인 고급감을 강화한 것이 특징이다.

제네시스는 2026 G80에 운전자의 피로를 줄이고 주행 편의를 높이는 운전석 에르고 모션 시트를 기본으로 적용하고, 기본 사양으로 운영하던 항균 패키지를 컨비니언스 패키지 구성 사양으로 변경했다. 또한 인기 사양을 조합한 파퓰러 패키지를 하나로 통합해 가격대를 합리적으로 재조정했다.


2026 G80 스포츠 패키지 세레스 블루. 제네시스 제공

2026 G80 스포츠 패키지 세레스 블루. 제네시스 제공

AD
원본보기 아이콘

2026 G80는 제네시스의 브랜드 아이덴티티를 강화하는 디자인 요소가 적용됐다. 제네시스는 2026 G80에 신규 외장 색상 '바트나 그레이'와 '세레스 블루'를 추가해 총 8종의 외장 색상을 운영하고, 스포티한 디자인의 신규 19인치 휠을 추가해 고객에게 다양한 선택지를 제공한다.


또한 차량 후면에 '제네시스(GENESIS)' 레터링을 제외한 모든 레터링을 제거해 한층 깔끔하고 모던한 후면 디자인을 구현했다.

블랙 색상을 바탕으로 절제된 고급감을 갖춘 '2026 G80 블랙'은 빌트인 캠 패키지 등 선호 사양이 기본화돼 상품 경쟁력이 향상됐다.


2026 G80의 판매 가격은 △2.5 가솔린 터보 5978만원 △3.5 가솔린 터보 6628만원이며, 2026 G80 스포츠 패키지의 판매 가격은 △2.5 가솔린 터보 6372만원 △3.5 가솔린 터보 7179만원이다. 2026 G80 블랙의 판매 가격은 △2.5 가솔린 터보 8243만원 △3.5 가솔린 터보 8666만원이다.


제네시스 관계자는 "2026 G80는 고객이 체감하는 핵심 가치를 중심으로 상품성을 한층 정교하게 다듬어낸 모델"이라며 "사양 최적화와 디자인 고급감 강화를 통해 고객에게 더욱 만족스러운 이동 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷 바람 대통령 끌어내고…美 "우리 픽은, 임시직 이 여인"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"저, 한국서 군대도 나온 여자"…상하이서 김혜경 여사 만난 차오루 화제

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

서울 아파트 거래 2채 중 1채는 '9억 이하'…중저가 쏠림 뚜렷

새로운 이슈 보기