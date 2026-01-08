도봉구, 특별교부세 등 278억원 확보…안전 인프라 구축에 투입

노후 하수관로 정비 등 51개 사업 추진





서울 도봉구(구청장 오언석)가 지난해 특별교부세와 특별조정교부금 총 278억원을 확보했다. 이는 구가 재원 확보를 위해 행정안전부와 서울시에 적극적으로 특별교부세와 특별조정교부금을 요청한 결과다.

오언석 도봉구청장(중앙 왼쪽)이 김민석 국무총리에게 서울아레나 주변 창동권역 개발 사안에 대해 설명하고 있다. 도봉구 제공. AD 원본보기 아이콘

특별교부세와 특별조정교부금은 행정안전부, 서울시에서 자체 예산으로 충당하기 어려운 사업을 지원하기 위해 교부하는 재원이다. 이 재원은 재난·재해 예방 인프라 구축, 생활 안전망 확대, 주민 편의 증진 등 각종 현안 사업과 안전 강화 사업 등에 사용된다.

도봉구는 이번에 확보한 재원을 구민의 생활환경 개선과 안전 인프라 구축 사업에 투입할 계획이다. 주요 사업으로는 노후 하수관로 정비 48억4900만원, 쌍문1동 공공복합청사 건립 35억원, 도봉구 급경사도로 열선 설치 26억6200만원, 둘리공원 무장애 숲길 조성 18억원, 도봉구 관내 노후 가로등 개량공사 13억4000만원 등 총 51개 사업이다.

오언석 도봉구청장은 "행정안전부, 서울시와 긴밀히 협력해 필요한 재원들을 마련할 수 있었다”며 “앞으로도 구민이 필요로 하는 사업들을 추진하기 위해 외부재원 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





