광주 서구 임성화 의원, 2025 대한민국지방의정봉사상 수상

광주 서구의회 임성화 의원. 임성화 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 임성화 의원이(광천동·유덕동·치평동·상무1동·동천동) 광주광역시자치구의회의장협의회 2025 지방의정봉사상 시상식에서 '대한민국의정봉사상'을 수상했다.

대한민국시군자치구의회의장협의회 '대한민국의정봉사상'은 투철한 사명감과 봉사정신과 지방의정 발전과 주민화합을 위한 헌신적인 의정활동으로 지역사회 발전에 기여한 공이 인정되는 지방의원에게 수여한다.

임 의원은 지역사회보장협의체 사무국장과 청소년상담복지센터장을 역임하며 다양한 세대의 생활 맞춤형 복지에 대한 이해도가 높고 협치와 소통 측면의 역량이 높게 평가 돼 왔다.

이러한 현장 경험과 능력을 바탕으로 제9대 서구의원으로 활동하며 다양한 생활밀착형 의정활동을 실현해왔다.

특히 미래세대이자 사회적 약자인 아동·청소년을 위한 '아동 주거빈곤 해소', '노동인권 보호', '청소년의 날' 지정 등과 관련한 조례를 제정하고, 고령운전자 교통사고 예방 지원 조례, 1인 가구 지원 조례 제정 등 선도적인 정책을 발굴·추진했다.

임 의원은 " '진심이 합니다'라는 기조로 의정활동을 하는 과정에서 오히려 진심의 응원과 격려를 보내주신 많은 분들이 계셨다. 한 분 한 분 모두 되새기며 '다음을 위한 정치'가 아닌 '다름의 정치'를 꾸준히 이어가겠다. 깊이 감사드린다"고 소감을 전했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>