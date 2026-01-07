엠오티, 108억 규모 이차전지 조립설비 공급

엠오티 엠오티 413390 | 코스닥 증권정보 현재가 7,390 전일대비 340 등락률 -4.40% 거래량 347,194 전일가 7,730 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 90조 휴머노이드 합종연횡…장비 협력사, 내편 모시기에 몸값 ↑[특징주]엠오티, S사 연구소와 전고체 기술 상품화…삼성SDI 전고체 생산 실탄 장전[특징주]로봇×전고체 혁명, 숨은 주역 엠오티 '시선집중' 전 종목 시세 보기 close 는 7일 107억6943만원 규모 이차전지 조립설비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 12.69%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 7월6일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



