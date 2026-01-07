엠오티, 108억 규모 이차전지 조립설비 공급

엠오티 는 7일 107억6943만원 규모 이차전지 조립설비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.
이는 최근 매출액 대비 12.69%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 7월6일까지다.
장효원 기자
2026년 01월 07일(수)
