종로구, 구민 안전보험 강화…'맞춤형 보험망' 구축

어르신·전통시장 상인 대상 보험 확대

서울 종로구(구청장 정문헌)가 올해 취약계층 어르신부터 자전거 이용자, 전통시장 상인까지 아우르는 다층적 보험 제도를 확대 시행하며 구민 안전망 강화에 나선다.

설 맞이 전통시장 현장을 방문한 정문헌 종로구청장. 종로구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 먼저 기초생활수급자 및 차상위계층 65세 이상 주민 3300여명을 대상으로 '종로 취약계층 어르신 마음든든 보험'을 시행한다. 저소득 고령층이 사고 후 의료비 부담으로 치료를 미루다 건강이 악화되는 문제를 해소하기 위해서다.

이 보험은 최대 200만원의 상해 장례지원금을 비롯해 교통상해 입원비, 응급실 내원 진료비, 상해 수술비를 보장한다. 기존 생활안전보험·서울시민 안전보험과 중복 가입이 가능해 취약계층 복지 안전망이 한층 두터워질 전망이다. 보험 적용 기간은 올해 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 사고 발생 후 3년 이내 청구하면 된다.

모든 구민을 대상으로 하는 '생활안전보험'도 운영된다. 상해 사망과 후유장해, 상해 진단 위로금, 화상 수술비, 대중교통상해 부상치료비는 물론 개물림 사고 치료비까지 포괄적으로 보장한다.

자전거 이용 활성화와 안전사고 대비를 위한 '종로구민 자전거보험'은 자전거 운전 중 사고나 탑승 사고, 도로 통행 중 다른 자전거로 인한 사고까지 폭넓게 보장한다. 구민 전체가 별도 절차 없이 자동으로 혜택을 받으며, 사고 발생 후 3년 이내 청구할 수 있다.

전통시장 상인을 위한 화재공제 지원사업도 마련됐다. 건물 구조와 관계없이 전통시장 상인이면 누구나 가입할 수 있다. 재물 손해 주계약뿐 아니라 화재배상책임, 점포휴업일당 등 각종 특약으로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다. 가입 한도는 최대 1억원이며, 관련 문의는 소상공인시장진흥공단으로 하면 된다.

정문헌 구청장은 "이 제도들은 취약계층부터 구민, 상인까지 아우르는 종로구의 사회적 안전망 강화 핵심 정책"이라며 "누구나 안심하고 생활할 수 있는 살기 좋은 지역사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



