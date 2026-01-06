[포토] 김태우 전 구청장, 강선우 의원 고발인 조사 출석

김태우 전 강서구청장이 6일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 고발인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 김 전 구청장은 강선우 의원을 공직선거법 위반, 특정범죄가중처벌법 위반(뇌물), 청탁금지법 위반 혐의로 고발했다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>