호텔신라, '신라' 브랜드로 첫 중국 진출…비즈니스·관광 수요 잡는다

내달 2일 中시안에 신라모노그램 개장

3대 호텔 브랜드 체계 기반 중화권 첫 진출

시안 내 유일한 전문 한식당 갖춰



호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 44,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,550 2026.01.06 개장전(20분지연) 관련기사 친환경 힘주는 호텔신라, 3대 브랜드에 국제 기준 운영체계 도입[오늘의신상]"50만원 케이크 등장"…신라호텔, 연말 케이크 5종 출시어쩐지 길거리에 외국인들 많더라…몰려드는 방한객에 호텔 매출도 뛰었다 전 종목 시세 보기 close 가 '신라' 브랜드로 중국 시장에 첫 진출한다.

호텔신라는 다음 달 2일 중국 시안에 라이프스타일 호텔 브랜드 '신라모노그램'이 문을 연다고 6일 밝혔다. 최상위 럭셔리 브랜드 '더 신라'를 중심으로 신라스테이·신라모노그램으로 이어지는 3대 브랜드 체계를 구축한 이후 중국에 처음 진출한다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

신라모노그램 시안 호텔 전경. 호텔신라 제공 AD 원본보기 아이콘

신라모노그램은 더 신라가 축적해 온 브랜드 자산을 기반으로, 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 휴양형 호텔 경험을 제공하는 호텔 브랜드다. 2020년 베트남 다낭에 처음으로 선보인 이후, 지난해 국내 강릉을 거쳐 이번 중국 시안에 오픈하면서 중화권까지 브랜드 영역을 확장하게 됐다.

신라모노그램 시안은 지상 22층 규모로 총 264개 객실을 갖춘 라이프스타일 호텔이다. 시안 지역 내 유일한 전문 한식당을 비롯해 중식당·올데이 다이닝 등 총 3개의 레스토랑과 22층 라운지, 실내수영장, 사우나, 피트니스 등 다양한 부대시설이 마련돼 있다.

전 객실은 시안 도심과 자연경관을 파노라마 뷰로 조망할 수 있다. 비즈니스·휴양 등 다양한 투숙 목적을 고려해 기존 신라모노그램 대비 넓은 객실 면적으로 설계했다.

최근 한국인의 중국 무비자 입국 시행으로 중국 여행 수요가 확대되는 가운데, 한국에서 비행시간 약 3시간 내외로 접근 가능한 시안도 주목받고 있다. 특히 풍부한 역사·문화 콘텐츠를 바탕으로, 학부모들 사이에서는 자녀와 함께하는 교육 여행지로도 인기를 얻고 있다.

시안은 주나라 문왕부터 한나라, 당나라에 이르기까지 총 13개 왕조의 수도였던 역사 도시이자 실크로드의 출발점이다. 유네스코 세계문화유산인 '진시황릉'과 '병마용', 시안을 대표하는 대형 역사 공연 '장한가', 명나라 초기에 건설된 현존 최대 규모의 '시안 성벽' 등 다양한 문화유산을 보유하고 있다.

또 호텔 인근의 고신(Gaoxin) 지역은 첨단 산업과 기업 활동이 집적된 핵심 비즈니스 권역이다. 중국의 개발 정책에 따라 대규모 투자가 이어지고 있으며 고신기술산업개발구를 중심으로 글로벌 전자·IT 기업들이 진출해 있다.

호텔신라는 이번 진출을 통해 중화권 시장 내 브랜드 인지도와 사업 네트워크를 단계적으로 확대해 나간다는 전략이다. 향후 선진 호텔 운영사들의 호텔 운영 형태인 '위탁운영' 방식으로 지역 특성과 수요에 맞춰 브랜드별 진출 전략을 세분화해 나갈 계획이다. 호텔신라 관계자는 "신라모노그램 시안은 라이프스타일 리조트형 호텔로 포지셔닝해 시안의 관광 수요와 고신 권역의 비즈니스 수요를 동시에 충족할 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>