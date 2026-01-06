합천군, 축구 동계훈련 최적지로 자리매김

유소년·대학팀 대규모 참가

지역경제 활성화 견인

경남 합천군은 12월부터 1월까지 합천군민 체육공원 인조 구장 일원에서 축구 동계전지 훈련을 통해 겨울철 관광 비수기 지역경제 활성화를 견인한다.

이번 동계전지 훈련에는 전국에서 축구 중등부 10개 팀, 고등부 36개 팀, 대학부 7개 팀 등 총 53개 팀, 총 2,000여 명이 참가해 합천의 우수한 훈련 여건을 무대로 실전 중심의 집중 훈련을 실시할 예정이다. 특히 중·고등부 참가 비중이 높아, 유소년부터 엘리트 선수 육성까지 폭넓은 수요를 아우르는 전지훈련지로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

합천군은 천혜의 자연환경과 함께 다수의 인조잔디축구장, 체력단련시설 등 훈련에 최적화된 스포츠 인프라를 갖추고 있으며, 선수단의 장기 체류를 고려한 숙박·편의시설과 행정 지원을 지속해서 강화해 왔다. 이러한 기반은 매년 반복 방문 팀이 증가하는 선순환 구조로 이어지고 있다.

전지 훈련 기간 동안 선수단과 지도자, 관계자들의 장기간 체류로 인한 지역경제 파급 효과도 상당할 것으로 기대된다. 숙박·음식업을 비롯한 지역 상권 활성화는 물론, 합천군의 스포츠 도시 브랜드 가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

군 관계자는 "합천을 찾는 전지 훈련팀들이 해마다 늘고 있는 것은 훈련 환경과 행정 지원에 대한 신뢰의 결과"라며 "앞으로도 인프라 확충과 적극적인 유치 활동을 통해 스포츠 전지 훈련 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

합천군은 앞으로도 축구를 비롯해 다양한 종목의 전지훈련과 전국단위 축구대회 유치 및 개최를 병행하며 스포츠 중심 도시로서의 위상을 강화해 나갈 방침이다.





